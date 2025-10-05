به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر پویش نذر درمان، با اشاره به اجرای این پویش با هدف احداث همراه سرا گفت: این پویش همچنان آماده پذیرش کمک‌های مردمی با اولویت ساخت همراه سرا برای بیماران است.

مداح از دستگاه‌های اجرایی خواست برای تامین زمینی حداقل ۵۰۰ متر مربعی در نزدیکی بیمارستان امام رضای بیرجند همکاری لازم را داشته باشند تا کلنگ احداث این همراه سرا تا قبل از سال جدید به زمین زده شود.

وی از جذب ۲ میلیارد تومان کمک از سوی خیران خبر داد و با بیان اینکه اولویت نخست هزینه‌کرد آن، احداث همراه‌سرا است گفت: از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون تومان تعهد خیران است که تا دو ماه آینده تامین می شود.

مداح افزود: از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باقیمانده، ۳۵۰ میلیون تومان تجهیزات پزشکی شامل تخت، ویلچر، آبسردکن، برانکارد، عصا و واکر و مابقی نقدی بوده است.

پویش نذر درمان از ۱۲ مرداد تا ۱۹ شهریور به همت موسسه خیریه بیمارستان امام رضای بیرجند برگزار شد.