به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یکی از نیاز‌های اصلی دامداران تامین نهاده‌های دامی است که کشاورزان شهرستان پلدشت برای تامین بخشی از نیاز‌های آنها اقدام به کشت ذرت علوفه‌ای کردند و این روز‌ها مشغول برداشت محصول شان می‌باشند .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای امسال در این شهرستان حدود ۹۰۰ هکتاراست که پیش بینی می‌شود به ازای هر هکتار ۶۵ تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

سامر اسدی خاطر نشان کرد :ارقام توصیه شده ارقام مای. سیمون و ۷۰۴ است.

و‌ی افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی توصیه‌ای که به کشاورزان داشتیم از ارقام میان رس استفاده نمایند و با روش کشت دو ردیفه روی پشته. نوار طیفاین اراضی آبیاری شده بود که در این روش ۵۰ درصددر میزان مصرف آب در هر هکتار صرفه جویی شده است .

۱۵۰ کشاورز شهرستان پلدشت به کشت ذرت علوفه‌ای مشغول هستند که به لحاظ سطح زیر کشت این محصول رتبه سوم استان را در اختیار دارند.

ذرت علوفه‌ای بعد ازگندم و برنج مقام سوم میزان کشت را در دنیا داراست و در ایران نیز توسعه صنعت دامپروری سبک و سنگین نیاز به تولید این علوفه را دو چندان کرده است و در. آذربایجان غربی امسال ۳۸۵۰ هکتار ذرت علوفه‌ای و ۸۴۲ هکتار ذرت دانه‌ای کشت شده است.