پایشهای میدانی اداره محیط زیست سردشت نشان داد دپوی پوکه معدنی در اطراف شهر موجب افزایش گرد و غبار شده که در پی آن برای عاملان آن اخطاریه قانونی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از برخورد قانونی با عاملان ایجاد آلودگی هوا ناشی از دپوی پوکههای معدنی و ساختمانی در این شهرستان خبر داد.
هادی احمدپور با اشاره به نتایج پایشهای میدانی گفت: مشخص شده که برخی افراد با انتقال پوکه معدنی از شهرستانهای دیگر به محدوده سردشت و دپوی آن در حاشیه شهر، اقدام به بارگیری و صادرات مجدد کردهاند.
وی افزود: این فعالیتها به دلیل ایجاد گردوغبار گسترده و افزایش آلودگی هوا، مغایر با ضوابط زیستمحیطی است و در همین راستا، برای متخلفان اخطاریه زیستمحیطی صادر شده و تذکرات قانونی لازم به آنها ابلاغ گردیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت با تأکید بر لزوم رعایت الزامات زیستمحیطی در فرایند جابهجایی، انبار و صادرات مواد معدنی، تصریح کرد: هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده سلامت عمومی و محیط زیست با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد.