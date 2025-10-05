به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: معاملات روز گذشته (دوازدهم مهر) این بورس با ثبت ارزش کل ۱۱ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال همراه بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۴۰ هزار تن ته‌مانده برج تقطیر شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ۲۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

عرضه‌های کلیدی در بورس انرژی ۱۳ مهر

رینگ بین‌الملل (صادراتی): عرضه ۴۰ هزار تن ته‌مانده برج تقطیر شرکت پالایش نفت کرمانشاه، عرضه ۲۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز است. رینگ داخلی فرآورده‌های هیدروکربوری: عرضه ۳ هزار تن نفتای سنگین، عرضه ۳ هزار تن سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان است.

این عرضه‌ها فرصت مناسبی برای فعالان بازار داخلی و خارجی فراهم می‌کند تا نیازهای خود را تأمین کنند و سهم بورس انرژی را در تجارت بین‌المللی و داخلی افزایش دهند. معاملات روز دوازدهم مهر؛ ثبت ارزش ۱۱.۸ هزار میلیارد ریالی مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، شامل رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزارهای مالی به ۱۱ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال رسید. سهم ارزش معاملات در این روز به شرح زیر بود:

۸۱ درصد از ارزش کل معاملات مربوط به رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.

۱۴ درصد از معاملات به بازار برق اختصاص داشت.

معاملات ابزارهای مالی

5 درصد از ارزش معاملات نیز مربوط به ابزارهای مالی بود. عملکرد رینگ داخلی بازار فیزیکی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، در روز دوازدهم مهر، مجموعاً ۲۵ هزار و ۲۵۴ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد که ارزش این معاملات ۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال بود. شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان فروشنده برتر، ۱۰ هزار تن بلندینگ نفتا را با قیمت پایه ۴۳۷ هزار و ۸۹۰ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرد که این محموله به طور کامل به فروش رسید و ارزش معامله آن ۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال ثبت شد. معاملات ابزارهای مالی در بخش ابزارهای مالی بورس انرژی ایران، ارزش معاملات در روز دوازدهم مهر به ۵۶۱ میلیارد ریال رسید. در این روز، ۳۴.۵ میلیون واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی دادوستد شد که ارزش این معاملات ۵۶۱ میلیارد ریال بود. همچنین تابلو گواهی سپرده حامل‌های انرژی شاهد فروش یک قرارداد گواهی سپرده نفتای کامل به ارزش ۶۹۶ هزار ریال بود.