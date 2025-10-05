

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی ملی‌پوشان کشورمان که در سایت اتحادیه جهانی کشتی آمده، به شرح زیر است:

آریان بابایی (وزن ۵۷ کیلوگرم)

رضا قلی‌نیا (وزن ۶۲ کیلوگرم)

آرش سمیعی (وزن ۶۶ کیلوگرم)

محمدرضا فدایی (وزن ۷۱ کیلوگرم)

سینا ورماغانی (وزن ۹۳ کیلوگرم)

جواد رضایی (وزن ۱۰۰ کیلوگرم)

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۸۸ ورزشکار از ۱۵ کشور برگزار خواهد شد. کشور‌ها و تیم‌های شرکت‌کننده عبارتند از: آنگولا، آذربایجان، کامرون، کرواسی، فرانسه، آلمان، هند، ایران، مولداوی، نیجریه، رومانی، ترکیه، اوکراین، ازبکستان و تیم مستقل UWW (اتحادیه جهانی کشتی).