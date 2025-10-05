پخش زنده
رقابتهای قهرمانی جهان MMA آماتور ۲۰۲۵ از ۲۵ تا ۲۷ مهرماه در شهر نوویساد صربستان برگزار میشود و تیم ملی ایران با ۶ مبارز در بخش مردان وارد این رویداد بینالمللی خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی ملیپوشان کشورمان که در سایت اتحادیه جهانی کشتی آمده، به شرح زیر است:
آریان بابایی (وزن ۵۷ کیلوگرم)
رضا قلینیا (وزن ۶۲ کیلوگرم)
آرش سمیعی (وزن ۶۶ کیلوگرم)
محمدرضا فدایی (وزن ۷۱ کیلوگرم)
سینا ورماغانی (وزن ۹۳ کیلوگرم)
جواد رضایی (وزن ۱۰۰ کیلوگرم)
این دوره از رقابتها با حضور ۸۸ ورزشکار از ۱۵ کشور برگزار خواهد شد. کشورها و تیمهای شرکتکننده عبارتند از: آنگولا، آذربایجان، کامرون، کرواسی، فرانسه، آلمان، هند، ایران، مولداوی، نیجریه، رومانی، ترکیه، اوکراین، ازبکستان و تیم مستقل UWW (اتحادیه جهانی کشتی).