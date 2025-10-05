سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان گفت: حداکثر دمای هوا مناطق مختلف استان از روز چهاردهم مهر روند کاهشی به خود می‌گیرد.

ولی بهره‌مند تاکید کرد: طی ۴۸ ساعت آینده بیشینه دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد سه درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: خنکای هوای پاییزی تا اوایل هفته آینده در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان تاکید کرد: بیشینه دمای نقاط گرمسیری استان در شبانه روز گذشته در امامزاده‌جعفر ۳۸.۴ سانتیگراد، لنده ۳۷.۹، دوگنبدان ۳۷.۷، باشت ۳۷.۷، دهدشت ۳۷.۴ و لیکک ۳۶.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین حداکثر دمای شبانه‌روز گذشته در مناطق سردسیری یاسوج ۲۹، سی‌سخت ۲۸ و مارگون ۲۸.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است و روز یکشنبه حداقل دمای هوای یاسوج ۱۰.۸، مارگون ۱۲.۸، سی‌سخت ۱۳، دهدشت ۱۳.۵، امامزاده جعفر ۱۶.۸، باشت ۱۸.۶، لنده ۲۲ و لیکک ۲۳.۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

به گفته وی، وزش باد و غبار رقیق از دیگر پدیده‌های هواشناسی استان طی چند روز آینده است.