روند کاهشی دمای کهگیلویه و بویراحمد از فردا
براساس پیشبینی هواشناسی از فردا دوشنبه کهگیلویه و بویراحمد رنگ و روی پاییزی میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان گفت: حداکثر دمای هوا مناطق مختلف استان از روز چهاردهم مهر روند کاهشی به خود میگیرد.
ولی بهرهمند تاکید کرد: طی ۴۸ ساعت آینده بیشینه دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
وی ادامه داد: خنکای هوای پاییزی تا اوایل هفته آینده در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی استان تاکید کرد: بیشینه دمای نقاط گرمسیری استان در شبانه روز گذشته در امامزادهجعفر ۳۸.۴ سانتیگراد، لنده ۳۷.۹، دوگنبدان ۳۷.۷، باشت ۳۷.۷، دهدشت ۳۷.۴ و لیکک ۳۶.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
وی عنوان کرد: همچنین حداکثر دمای شبانهروز گذشته در مناطق سردسیری یاسوج ۲۹، سیسخت ۲۸ و مارگون ۲۸.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است و روز یکشنبه حداقل دمای هوای یاسوج ۱۰.۸، مارگون ۱۲.۸، سیسخت ۱۳، دهدشت ۱۳.۵، امامزاده جعفر ۱۶.۸، باشت ۱۸.۶، لنده ۲۲ و لیکک ۲۳.۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
به گفته وی، وزش باد و غبار رقیق از دیگر پدیدههای هواشناسی استان طی چند روز آینده است.