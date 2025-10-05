پخش زنده
مجلس حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور با حذف ۴ از پول ملی موافقت کردند.
واحد پول کشور ریال باقی ماند.
لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده واحده – عبارت "که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است" به انتهای بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰ اضافه میشود.
پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۱: برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری که در این قانون دورهگذار نامیده میشود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده میباشد. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا میشود.
تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن قران قابل ایفا است.
تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دورهگذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دورهگذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۵: آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران میرسد.»