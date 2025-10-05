به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادر فنی تیم فوتبال امید ایران، ۲۶ بازیکن را برای اردوی مهرماه به اردو فرا خواندند.

فهرست بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:



پوریا لطیفی فر، یادگار رستمی و فرهان جعفری به دلیل مصدومیت و محمد خلیفه، مهدی زارع، محمدجواد حسین نژاد و کسری طاهری به دلیل قرار گرفتن در فهرست تیم ملی بزرگسالان، در این اردو حضور ندارند. بازیکنان دعوت شده باید امروز ۱۳ مهرماه راس ساعت ۱۷ خود را به اردوی تیم ملی امید معرفی کنند.

بازیکنان دعوت شده از دو تیم استقلال تهران و چادرملو پس از پایان این مسابقه در محل اردو حاضر خواهند شد.