به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: هرگونه فعالیت صنعتی یا کارگاهی که بدون دریافت مجوز‌های لازم و رعایت ضوابط زیست‌محیطی انجام شود، تخلف محسوب می‌شود و با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: صنایع و واحد‌های تولیدی و خدماتی مکلف‌اند پیش از آغاز فعالیت، مجوز‌های زیست‌محیطی را دریافت کرده و نسبت به رعایت استاندارد‌های مرتبط با مدیریت پسماند، کنترل آلودگی هوا و تصفیه پساب‌های صنعتی اقدام نمایند. در غیر این صورت، مطابق قانون، اخطار زیست‌محیطی، اعمال جرائم نقدی و در نهایت تعطیلی یا پلمب واحد آلاینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر لزوم پایش مستمر صنایع و کارگاه‌ها از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف، موضوع را بلافاصله اطلاع دهند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری و رفع آلودگی شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی بویژه دادستان استان و معاونین ایشان، گفت: برخورد با واحد‌های غیرمجاز و آلاینده با جدیت ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.