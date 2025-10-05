پخش زنده
رئیس پلیس فتا مازندران از اجرای پنجمین پویش «خرید امن» همزمان با هفته انتظامی با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ داود صفاری زاده در خصوص آغاز پنجمین پویش «خرید امن» اعلام کرد: این پویش همزمان با هفته انتظامی، از جمعه ۱۱ تا ۱۷ مهر ماه با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» برگزار میشود.
وی هدف اصلی این طرح را ارتقای آگاهی شهروندان در خریدهای اینترنتی و پیشگیری از کلاهبرداریهای سایبری دانست.
رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به شیوههای متداول کلاهبرداری آنلاین هشدار داد: شهروندان هنگام خرید حتماً به نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه توجه کنند، از ورود به لینکهای ناشناس خودداری کرده و تنها از درگاههای بانکی معتبر استفاده نمایند.
صفاری زاده همچنین افزود: توصیه میشود برای پرداختهای اینترنتی از رمز پویا یا کارتهای بانکی با سقف محدود بهره بگیرند. پرداخت بیعانه سنگین پیش از دریافت کالا نیز میتواند نشانه کلاهبرداری باشد.
وی تصریح کرد: در حاشیه این پویش، مسابقات نقاشی و کتابخوانی با موضوع خرید امن برگزار میشود و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد. علاقهمندان میتوانند از طریق بستر cyberban.ir/azmoon در این مسابقات شرکت کنند.
رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان تاکید کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.