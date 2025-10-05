به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بانوان هنرمند با لباسهای محلی و مهارتهای آشپزی خود،روحی تازه به این جشنواره بخشیدند.

پویا طالب نیا سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت بنیادهای فرهنگی، حمایت از تولیدات خانگی و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستانها عنوان کرد.

اجرای موسیقی محلی و مسابقات آشپزی نیز از بخشهای جذاب این برنامه بود که با استقبال گسترده مردم همراه شد.

قروه، این بار نه تنها فقط میزبان یک جشنواره ، بلکه میزبان همدلی و هم صدایی شهرستانهای استان بود، جایی که طعمها رنگها و فرهنگها در کنار هم تصویری زیبا از ایران زمین را ترسیم کردند.