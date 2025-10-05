به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد، تعداد حوادث رانندگی شش ماهه ابتدایی سال گذشته را ۶ هزار حادثه بیان کرد و گفت: این درحالیست که در نیمه نخست امسال با ثبت ۴ هزار و ۸۰۰ تصادف دراین شهرستان، تعداد حوادث رانندگی ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه شده است.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: میز خدمت، دیدار با خانواده شهدا، عطر افشانی، محفل انس با قرآن، تجلیل از کارکنان و مسابقات ورزشی از برنامه‌های هفته نیرو انتظامی در شهرستان است.