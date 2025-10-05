پخش زنده
انتظار ۳۸ ساله از دوش خانواده شهید «سیفالله قائدی باردهای» برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روایتی که سالها در پشت پردهی غربت و ابهام مانده بود، سرانجام در برابر چشمان خیرهی همسر و فرزندان روشن گشت.
نام او، «سیفالله قائدی باردهای» بود؛ رزمندهای که سالها در لیست شهدای جاویدالاثر ثبت شده بود.
اما امروز، سکوتی که ۳۸ سال بر سرنوشت او حاکم بود، شکسته شد.
این شهید بزرگوار، در اسارتگاههای رژیم بعث عراق، به درجهی رفیع شهادت نائل آمده است.
حدود ۱۹۸ تن از اسرای ایرانی در پایگاه العماره بر اثر تشنگی به شهادت رسیدهاند که به صورت دسته جمعی دفن شدهاند.
دبیر کنگره ملی شهدای غریب کشور، با اشاره به مظلومیت این شهید، خطاب به خانواده او گفت: شهید قائدی، نماد صبر و استقامت است.
زمردیان افزود: این شهادت، نه یک پایان، که یک آغاز است؛ آغاز راهی که شهیدان برای ما ترسیم کردهاند.
وی گفت: این بازگشت حقیقت، اگرچه دلی سوخته را التیام نمیبخشد، اما آرامشِ دانستنِ شرافتِ مسیر را به همراه میآورد.
شهید سیف الله قائدی بارده در ۲۱ تیرماه سال ۶۷ به شهادت رسید.
تا کنون بیش از دو هزار و ۴۰۰ شهید غریب شناسایی شدهاند که پیکر ۶۵۰ شهید هنوز شناسایی نشدهاند.
در استان هم تا کنون ۱۶شهید غریب شناسایی شده است.