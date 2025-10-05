به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا سلیمانی گفت:در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۱۳ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی منطقه آذربایجان به نقاط مختلف کشور عزیمت کردند.

وی با بیان اینکه آمار جابجایی مسافر در حوزه مسیر‌های حومه‌ای نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافت است اظهار کرد:در این مدت ۲۵۳ هزار و ۲۵۹ مسافر از طریق ناوگان ریلی در مسیر‌های حومه‌ای جابجا شدند.

مدیر کل راه‌آهن منطقه آذربایجان با اشاره به افزایش هفت درصدی آمار جابجایی مسافران ریلی در حوزه مسیر‌های بین‌شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت:بر اساس آمار ثبت‌شده در این بازه زمانی ۷۶۰ هزار مسافر در این مسیر‌ها جابجا شدند.

سلیمانی ادامه داد:اولویت این اداره کل در ارائه خدمات به مسافران ریلی توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی، بهبود زمان‌بندی حرکت قطار‌ها و افزایش رضایت‌مندی مسافران است و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای خدمات این اداره کل در نیمه دوم سال انجام شده است.