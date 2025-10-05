پخش زنده
براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، یکشنبه ۱۳ مهرماه روی عدد ۲۱۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.
در این مدت شهرهای دشت آزادگان با ۱۸۰، اندیمشک ۱۵۴، شوشتر و ماهشهر ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و شهرهای خرمشهر ۱۳۱، آبادان ۱۲۱، بهبهان ۱۱۹، امیدیه ۱۱۸، دزفول ۱۰۶، شادگان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گرفتند.
گفتنی است؛ ایذه، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهرهای با وضعیت قابل قبول هوا هستند.
باتوجه به وضعیت آلودگی هوا، با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، امروز فعالیت مدارس و دانشگاههای نوبت صبح در شهرستانهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه به صورت غیر حضوری برگزار شدند و ساعت شروع فعالیت ادارات در شهرستانهای یادشده با دو ساعت تاخیر و ساعت ۹ صبح آغاز شد.