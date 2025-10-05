به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» یکی از مهمترین اقدامات سند راهبردی فضای مجازی که پس از طی مراحل مختلف در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود، توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

وی افزود: سه هدف اصلی این سند ایجاد نهضت ملی سواد فضای مجازی، بستر سازی و حمایت از بوم سواد فضای مجازی و ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و راهبری اثربخش در این حوزه است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این سند در سه حوزه زیرساختی، آموزشی و ترویجی سیاست گذاری شده و بر تقویت زیرساخت‌های فنی، حمایتی و محتوایی، شبکه سازی، تعیین متولی واحد و شفاف سازی مسئولیت ها، مقرارت گذاری هوشمند برای سکو‌ها و دیگر ذی نفعان، استقرار نظام پایش و ارزیابی، حاکمیت داده محور و اصلاح مستمر، انسجام بخشی به محتوای آموزشی و مهارتی، تولید دانش بومی و خللاقیت محور، توانمند سازی مربیان، مدرسان و کنشگران اجتماعی، توسعه سکو‌های آموزشی هوشمند، آموزش‌های موقعیت محور و رسانه‌ای، ارایه منابع آموزشی فراگیر و چند رسانه‌ای، جلب مشارکت عمومی و بهینه سازی نقش رسانه‌های ملی و فراگیر تاکید شده است.

دلیریان همچنین گفت: این سند مطابق سند راهبردی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و ۳ دستگاه نیز به این وزارتخانه به عنوان دستگاه همکار، کمک کرده‌اند.