افزایش ۲۴۰ درصدی فروش اموال تملیکی در خراسان جنوبی
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی از افزایش۲۴۰ درصدی میزان فروش اموال این سازمان در ششماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، محمدمراد قلی مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تنها نماینده قانونی دولت در زمینه تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی است که به تملک دولت درمیآید.
وی افزود: در بخش اموال غیرمنقول، این سازمان بهعنوان مجری تعیین تکلیف املاک معرفیشده از سوی مراجع ذیصلاح عمل میکند تا ضمن تعیین وضعیت حقوقی آنها، مبالغ ضمانتی مربوطه نیز وصول شود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش منقول شامل سه حوزه قاچاق، متروکه و قضایی است، گفت: کالاهای قضایی از سوی دستگاه قضا، کالاهای متروکه از مسیر گمرکات و کالاهای قاچاق نیز از طریق دستگاههای کاشف از جمله نیروی انتظامی و گمرک، صنعت و معدن و .. به سازمان تحویل داده میشود.
مراد قلی افزود: در مرحله نخست، کالاهای قاچاق به صورت امانت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا حکم قضایی آنها صادر شود.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد احکام در حوزه تعزیرات حکومتی صادر میشود و پس از صدور حکم ضبط، وظیفه سازمان آغاز میشود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی افزود: در این مرحله، یا کالا به مالک بازگردانده میشود، یا در صورت ضبط به نفع دولت، از طریق مزایدههای سراسری به بالاترین قیمت فروخته شده و وجه حاصل به حساب خزانه واریز میشود.
محمد مرادقلی در خصوص عملکرد نیمه نخست امسال گفت: در این مدت، ۲۰۰ پرونده جدید از سوی دستگاههای کاشف به سازمان ارجاع شده و در مجموع ۲۴۶ پرونده تعیین تکلیف شده که بالغ بر ۷۵۲ ردیف کالایی را شامل میشود.
وی پرونده دیگر که شامل واگذاری به دستگاهها، استرداد به مالک و انهدام کالا بوده، مجموع عملکرد تعیین تکلیف استان در شش ماهه نخست امسال به ۲۹۶ پرونده رسیده است.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی همچنین گفت: میزان فروش اموال تملیکی استان در این مدت ۲۳۱ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۰ درصد افزایش و نسبت به کل عملکرد سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد.
مرادقلی افزود: افزون بر این، در خصوص ۵۰ پرونده واگذاری و انهدام کالا نیز رقمی معادل ۴۴۱ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است.