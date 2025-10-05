برگزاری جشن مهرگان در روستای حصار تربت حیدریه
جشن مهرگان با استقبال مردم محلی و گردشگران در روستای حصار تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه گفت: جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ ایران باستان پس از نوروز، نماد مهر، دوستی و شکرگزاری است که با اعتدال پاییزی و برداشت محصول پیوند دارد.
علی محمدی اظهار داشت: در این مراسم که در محل اقامتگاه بومگردی شومانی و رودخانه ییلاقی روستای حصار برگزار شد، علاوه بر اجرای بازیهای بومی محلی، موسیقی سنتی و بازارچه توانمندیهای روستایی، استادان و پژوهشگران دانشگاه در خصوص اهمیت این جشن مطالبی به شرکت کنندگان ارائه کردند.
او با بیان اینکه در این مراسم بیشتر جوانان و هنرمندان محلی به اجرای برنامه پرداختند، افزود: در این جشن علاوه بر ایجاد فضای شور و نشاط اجتماعی، بر حفظ و معرفی ارزشهای فرهنگی و بومی منطقه تأکید شد.
محمدی تصریح کرد: اجرای این مراسم علاوه بر پاسداری از میراث ناملموس و پیوند آن با زندگی امروز، به توسعه گردشگری فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه کمک میکند.
جشن مهرگان در سال ۱۴۰۳ بهطور مشترک توسط ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسیده است.