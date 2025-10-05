به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر مدیرکل با اشاره به بارگیری و تخلیه ۱۵۹ هزار و ۹۸۷ تن انواع بار در راه آهن زاگرس از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، گفت: میزان بارگیری انواع بار از این رقم ۱۰۵ هزار و ۴۲۷ تن بوده و سهم تخلیه نیز در این مدت ۵۴ هزار ۵۶۰ تن است.



وی تعداد واگن‌های بکارگیری شده برای بارگیری را یک هزار و ۶۸۰ واگن اعلام کرد و افزود: سهم واگن‌های تخلیه در این مدت نیز ۹۳۶ واگن بوده است.



پیروزفر ادامه داد: در شش ماهه ماه امسال تن کیلومتر خالص ۳۳۱ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۵۱ کیلومتر، تن کیلومتر ناخالص ۵۷۰ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۵۹۴ کیلومتر، تن کیلومتر مرزی ۳۲۶ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۹۸ کیلومتر و تن کیلومتر مبداء-مقصد ۶۹ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۴۳ کیلومتر ثبت شده است.



به گفته مدیر کل راه آهن زاگرس؛ در بازه زمانی شش ماهه امسال شاخص بهره وری لوکوموتیو ۲۲۳ هزار و ۶۱۲ به ثبت رسید و تعداد قطار ایجادی ۲ هزار ۶۹۶ قطار به ثبت رسیده است.