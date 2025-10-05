پخش زنده
امروز: -
همایش «نیمه پنهان ایثار» با محوریت نقش زنان در دفاع مقدس در زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همایش «نیمه پنهان ایثار» با موضوع نقش و حضور زنان در دفاع مقدس به همت جمعیت هلالاحمر استان زنجان برگزار شد.
در این برنامه، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر، مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی، کارکنان و اعضای داوطلب حضور داشتند.
در این مراسم از مادر و همسر شهید محمدرضا فروغی و مریم توکلی، نویسنده کتاب مرا با تو میشناسند، تجلیل شد.
یکی از بخشهای ویژه همایش، روایتگری سه بانوی رزمنده و امدادگر هلالاحمر بود که در دوران دفاع مقدس، خاطرات خود را از حضور در جبههها برای حاضران بازگو کردند.
نقش زنان در دفاع مقدس؛ بیبدیل و اثرگذار
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با بیان اینکه زنان در دوران دفاع مقدس نقشی بیبدیل در پشتیبانی از جبههها داشتند، گفت: عزت امروز جامعه، ثمره تربیت فرزندانی است که در دامان مادران مؤمن و ایثارگر پرورش یافتهاند.
هاشمی با اشاره به اینکه جایگاه زن را باید در رفتار مادران شهدا جستوجو کرد، افزود: مطالعه وصایای شهدا و خاطرات آن دوران، عمق تأثیرگذاری زنان را در جامعه آشکار میکند.
وی با تأکید بر اهمیت جلب اعتماد عمومی از طریق عملکرد درست، گفت: در شرایط فعلی که با جنگ ترکیبی مواجهیم، اگر نتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم، پاسخگوی مطالبات نسل جوان نخواهیم بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر افزود: مادران شهدا هیچ انتظاری جز ادامه راه شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب ندارند.
هاشمی همچنین بر اهمیت برگزاری کنگرههای شهدای هلالاحمر تأکید کرد و گفت: این نهاد با ماهیت انسانی و بینالمللی خود میتواند فعالیتهای بشردوستانه را در سطح جهانی بازتاب دهد.