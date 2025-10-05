پخش زنده
همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و فرصتهای اقتصادی استان، ۱۴ مهرماه در محل سالن همایشهای پتروشیمی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این رویداد ملی با حضور مسئولان عالیرتبه، تجار، سرمایهگذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی کشور برگزار خواهد شد و بستری مناسب برای توسعه همکاریها و جذب سرمایه در حوزههای مختلف اقتصادی استان فراهم میآورد.
خراسان شمالی با دارا بودن منابع طبیعی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ظرفیتهای متنوع در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و تجارت، یکی از مقاصد جذاب سرمایهگذاری در شمال شرق کشور محسوب میشود.
برگزاری این همایش ملی فرصتی ارزشمند برای معرفی پروژههای سرمایهگذاری آماده، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.