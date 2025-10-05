به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هادی احمدپور اظهار کرد: بر اساس پایش‌های میدانی مشخص شد برخی افراد اقدام به انتقال پوکه معدنی از سایر شهرستان‌ها به محدوده سردشت و دپوی آن در حاشیه شهر برای بارگیری و صادرات مجدد کرده‌اند.

وی افزود: این فعالیت‌ها به دلیل ایجاد گردوغبار گسترده و آلودگی هوا، مغایر با ضوابط و مقررات زیست‌محیطی بوده و برای متخلفان اخطاریه زیست‌محیطی صادر و تذکرات قانونی لازم ابلاغ شده است.

احمدپور با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط زیست‌محیطی در هرگونه جابه‌جایی، انبار و صادرات مصالح معدنی خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت با هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده سلامت عمومی و محیط زیست، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.