در عملیات مشترک مدیریت توزیع برق شهرستان نهبندان و پلیس امنیت اقتصادی، دو دستگاه ماینر استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق شهرستان نهبندان گفت: در عملیات مشترک مدیریت توزیع برق شهرستان نهبندان و پلیس امنیت اقتصادی، دو دستگاه ماینر استخراج رمز ارز غیرمجاز یکی از معادن شهرستان و یک واحد مسکونی واقع در سطح شهر نهبندان شناسایی شد که بدون هرگونه مجوز قانونی، از برق عمومی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کردند.

سلطانی با اشاره به آثار سوء استفاده غیرمجاز از ماینر‌ها افزود: این‌گونه مصارف نه تنها باعث اختلال در تأمین برق مشترکین می‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه تحمیل و پایداری آن را با تهدید جدی مواجه می کند.

وی گفت:پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع و تجهیزات ضبط شد.

مدیر توزیع برق شهرستان نهبندان گفت:شناسایی و برخورد با تخلفات حوزه رمز ارز در اولویت کاری قرار دارد و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، موارد مشابه با جدیت رصد و کنترل خواهد شد.