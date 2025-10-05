معاون رئیس جمهور در پیام تبریک روز نیروی انتظامی تاکید کرد: به یقین نام و یاد شهدای نیروی انتظامی، فراموش ناشدنی است و راه و رسم‌شان الگویی ناب برای آیندگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی روز نیروی انتظامی را به خدمتگزاران امنیت کشور در بخش‌های مختلف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام سعید اوحدی به شرح زیر است:

سیزدهم مهر به نام سروقامتان نیروی انتظامی مزین شده است؛ رادمردانی که با پوشیدن لباس خدمت، مدافعان و حافظان امنیت کشور هستند و با هوشمندی و ثبات قدم از حریم داخل و مرز‌های کشور پاسداری می‌نمایند.

خادمان «فراجا» زندگی خود را وقف امنیت ملت شریف ایران نموده‌اند و با حضور در این نهاد مقدس، پشتوانه‌ای مقتدر و آگاه برای مردم هستند. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند «یکی از مهم‌ترین ارکان امنیتِ کشور، نیروی انتظامی است، البته این رکن عظیمِ امنیت را نیرو‌های انسانی که اغلب آنها کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل داده‌اند» از این‌رو دلیرمردان نیروی انتظامی در بزنگاه‌های حساس کشور حضور دارند و پای آرمان‌های الهی خویش ایستاده‌اند که مصداق آن هزاران شهید جان برکف است که هرکدام با خون پاک خود نهال امنیت کشور را آبیاری نمودند.

باب شهادت در نیروی انتظامی باز است و در هر هفته بار‌ها خبر شهادت جان‌برکفان «فراجا» را می‌شنویم. در روز‌هایی نه چندان دور، هنگامی که رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی به ایران عزیز حمله کرد، چندین مرکز پلیس مورد تجاوز ددمنشانه دشمن قرار گرفت و ده‌ها تن از نیرو‌های مخلص انتظامی به شهادت رسیدند.

دشمن همواره با ایجاد اخلال، رعب و وحشت سعی در برهم زدن نظم جامعه داشته است، اما تیر آن با هوشیاری ارکان مختلف کشور از جمله نیروی انتظامی به خطا رفته است. اگر امروز از امنیت مرز‌های کشور سخن گفته می‌شود، خون مطهر شهدای مرزبانی ضامن آن است. اگر مجرمان لحظه‌ای آرامش ندارند، به این باور رسیده‌اند که کمین‌گاه‌ها و مخفی‌گاه‌هایشان در تیررس پلیس قرار دارند و نقشه‌های شومشان عملی نخواهد شد.

اینجانب به رسم ادب و احترام روز نیروی انتظامی را به خدمتگزاران امنیت کشور در بخش‌های مختلف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» تبریک می‌گویم و به روان پاک شهدای امنیت درود می‌فرستم. به یقین نام و یاد شهدای نیروی انتظامی که در راه حفظ کیان کشور به شهادت رسیده‌اند، فراموش ناشدنی است و راه و رسم‌شان الگویی ناب برای آیندگان خواهد بود.

