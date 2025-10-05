پخش زنده
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گلایه کرده است.
️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ وام فرزندآوری یکی از تسهیلات بانکی است که دولت به منظور حمایت از خانوادهها و تشویق آنها به افزایش جمعیت در نظر گرفته است.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام و احترام
سایت مربوط به ثبت نام و پیگیری وضعیت وام فرزند آوری اکثر اوقات و روزها در دسترس نیست و قطع می گردد !؟
همچنین زمان تعیین شعبه بانک زمانبر و ارئه وام انجام نمی شود
خواهشمند است موضوع پیگیری گردد .