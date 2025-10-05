️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ وام فرزندآوری یکی از تسهیلات بانکی است که دولت به منظور حمایت از خانواده‌ها و تشویق آنها به افزایش جمعیت در نظر گرفته است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

سایت مربوط به ثبت نام و پیگیری وضعیت وام فرزند آوری اکثر اوقات و روزها در دسترس نیست و قطع می گردد !؟

همچنین زمان تعیین شعبه بانک زمانبر و ارئه وام انجام نمی شود

خواهشمند است موضوع پیگیری گردد .