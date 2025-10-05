پیش‌بینی‌های هواشناسی از تداوم وضعیت جوی پایدار در آذربایجان‌ غربی حکایت دارد؛ شرایطی که با افزایش نسبی دمای روز و شب و وزش باد ملایم همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌ غربی، جو استان طی روز‌های آینده پایدار خواهد بود و تا اواسط هفته، آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی پایدار، منجر به افزایش تدریجی دما در نقاط مختلف استان به‌ویژه مرکز استان خواهد شد.

طبق پیش‌بینی‌ها، هوای روز یک‌شنبه ۱۳ مهرماه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد و برای شب نیز آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی شده است.

این الگو برای روز دوشنبه ۱۴ مهرماه نیز ادامه دارد؛ به‌طوری که طی روز آسمانی صاف تا کمی ابری با وزش باد و در شب هوایی صاف با وزش باد ملایم انتظار می‌رود.

روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه نیز شاهد تداوم همین شرایط خواهیم بود و آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد گزارش شده است.

هواشناسی آذربایجان‌ غربی در پایان اعلام کرده است که با توجه به ثبات الگو‌های جوی، تا پایان هفته جاری تغییرات محسوس دمایی یا بارندگی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و روند پایداری هوا همچنان ادامه خواهد داشت.