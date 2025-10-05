پخش زنده
امروز: -
دهستان سنگان خاش با بیش از ۴۰۰ هکتار باغ انار، از قطبهای مهم تولید این محصول در سیستان و بلوچستان به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: سالانه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن انار از باغهای این منطقه محصول انار برداشت میشود.
مجتبی خاشی افزود: انواع ارقام انار شامل کیانی، گلابی، ملس، ساوه، شیشهکپ فردوس و رقم بومی میریحیایی در منطقه سنگان تولید میشود و شرایط خاص آبوهوایی دامنههای کوه تفتان موجب تولید یکی از مرغوبترین انواع انار کشور در این منطقه شده است.
وی افزود: انار زودرس بیهسته از محصولات منحصربهفرد سنگان است که با کیفیتی بالا و طعم ویژه تولید میشود و قابلیت رقابت با انار مناطق فردوس و یزد را دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خاش همچنین از کارگاه فرآوری انار در سنگان خبر داد و گفت: این کارگاه با هدف افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی، راهاندازی شده و در آن محصولاتی از جمله رب انار، شربت، مربا، اناردانه و آچار تولید میشود و بیش از ۱۵ نفر از اهالی منطقه در فصل برداشت انار در این کارگاه مشغول فعالیت هستند.