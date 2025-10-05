پخش زنده
آمارگیری زنبورستانهافرصتی برای برنامه ریزی هر چه بهتر برای زنبورداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهکیلویه گفت: همزمان با سراسر کشور و استان طرح سرشماری زنبورستانهای شهرستان کهگیلویه با همکاری کارشناسان و ناظران جهاد کشاورزی از ۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.
حکمت الله همتی افزود: این طرح با هدف تولید عسل بهتر و جمعآوری گردهگل، موم و ارائه خدمات به بهره برداران زنبور عسل در شهرستان کهگیلویه سرشماری زنبورستانهای شهرستان کهگیلویه در حال اجرا است.
همتی اضافه کرد: در سرشماری سال گذشته ۳۲۴ زنبوردار با ۲۳ هزار و ۶۰۰ کلونی برداشت عسل در شهرستان کهگیلویه ثبت شده که امیدواریم امسال برداشت عسل در این شهرستان به بیش از ۲۴۰ تن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی با همکاری زنبورداران آمار زنبورستانها را در سامانه پهنه بندی ثبت میکنند، ادامه داد: این طرح علاوه براینکه در تسهیلات کم بهره و ریز به زنبورداران کمک بزرگی میکند در بهتر برداشت عسل و گرده و گل و موم در صنعت اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهکیلویه بیان کرد: در این سرشماری، اطلاعات جامعی از واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنیها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبورعسل و همچنین مشخصات بهرهبرداران نظیر سن، جنسیت و سطح سواد جمعآوری و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی ثبت میشود.
خانم شیرزادی ناظر بر بهره برداران زنبور هم در این سرشماری زنبورستانها گفت: تولید عسل در شهرستان کهگیلویه در سه مرحله خردادماه، مردادماه و پاییزه تولید و در آبانماه برداشت میشود.
وی گفت: سرشماری زنبورستانها با ارائه دفترچه الکترونیکی همرا است که این دفترچه الکترونیکی در خدمات به بهره بردار برای تامین سهمیه شکر کارساز است.