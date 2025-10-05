پخش زنده
معاون دادستان مرکز خوزستان بر جمع آوری فوری کیوسکها و اماکن غیرمجاز فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و پاکسازی مناطق آلوده در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاخر باوی در جلسهای با محوریت بررسی طرح برخورد مراکز فروش و عرضه مواد مخدر و مشروبات الکلی با تأکید بر لزوم اقدام سریع و قاطع برای برخورد با مراکز غیرمجاز فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، گفت: کیوسکها و اماکنی که محل توزیع و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی هستند، علاوه بر ایجاد آسیبهای اجتماعی و اخلاقی، به احساس ناامنی و اختلال در زندگی شهروندان دامن میزنند. این مراکز باید در اسرع وقت شناسایی، پلمب و جمعآوری شوند.
وی افزود: نیروهای انتظامی وظیفه دارند در یک برنامه زمانی کوتاه و مشخص، به صورت کاملاً هدفمند، مناطق آلوده به مواد مخدر را پاکسازی کنند و با عاملان توزیع این مواد که به سلامت و امنیت جامعه ضربه میزنند، برخورد جدی داشته باشند.
باوی اظهار داشت: این اقدامات نباید به صورت مقطعی انجام شود، بلکه باید در یک فرایند دقیق، مستمر و هوشمندانه ادامه یابد تا ریشه فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی در استان خشکانده شود.
معاون دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: پاکسازی این مناطق و جمعآوری اماکن فروش مواد مخدر گامی حیاتی برای بازگرداندن امنیت و آرامش به شهروندان خواهد بود. دستگاه قضایی با تمام توان از این طرح حمایت میکند.
وی از ضابطین خواست تا در کنار اجرای این طرح، برنامههای نظارتی بیشتری در نقاط آسیبپذیر استان ترتیب دهند و با تقویت سیستم اطلاعاتی، شبکههای توزیع و فروش این مواد را شناسایی و منهدم کنند.
سرپرست مجتمع دادسرای انقلاب اهواز نسبت به خطرات ناشی از بیتوجهی به این موضوع هشدار داد و خاطر نشان کرد: فعالیت اینگونه مراکز نه تنها سلامت جسمی و روانی افراد جامعه، بلکه ارزشهای اخلاقی و امنیت کشور را نیز به خطر میاندازد. ما مصمم هستیم تا آرامش و امنیت عمومی مردم را با اجرای دقیق و مستمر این طرح تأمین کنیم.
در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت فعلی اماکن فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی ارائه شد و دستور تشکیل تیمهای مشترک تخصصی برای شناسایی و مقابله با این مراکز صادر گردید؛ و مقرر شد که نتایج این اقدامات به صورت مستمر به معاون دادستان خوزستان گزارش شود.