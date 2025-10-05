پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازهترین نشست تخصصی رسانهای انجمن موسیقی تئاتر ایران با محوریت «ارزیابی، تحلیل و چشمانداز» فعالیتهای این مجموعه صنفی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه شانزدهم مهر با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام گیل آبادی رئیس هیئت مدیره کانون کارگردانان تئاتر ایران و تعدادی دیگر از هنرمندان و علاقهمندان عرصه تئاتر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
سعید ذهنی آهنگساز، مدرس موسیقی و رئیس هیئت مدیره انجمن موسیقی ایران و شروین عباسی دبیر اجرایی انجمن موسیقی ایران از جمله هنرمندانی هستند که در این نشست سخنرانی میکنند.
انجمن موسیقی خانه تئاتر یکی از انجمنهای وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار میآید که طی سالهای گذشته با هدف پیگیری فعالیتهای حرفهای و صنفی هنرمندان این عرصه، فعالیت خود را آغاز کرده است.