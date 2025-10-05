پخش زنده
محققان دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگران پژوهشکده بهداشت و بیماریهای «سانا» موفق به ساخت آنتیژن رنگی سالمونلا پولوروم برای استفاده در تست آگلوتیناسیون سریع روی لام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این دستاورد مهم در حوزه دامپزشکی، حاصل تحقیقاتی است که در قالب پایاننامه مریم خالقی، دانشجوی رشته دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران با راهنمایی دکتر جمشید رزمیار، دانشیار دانشکده دامپزشکی تهران و با همکاری دکتر عباس برین، استاد پیشکسوت میکروبیولوژی دانشگاه تهران انجام شده است.
بر اساس نتایج اولیه، محصول ساخته شده از نظر حساسیت و ویژگی، عملکردی مشابه نمونه تجاری خارجی شرکت چارلز ریورز آمریکاست و وابستگی صنعت مرغداری کشور به واردات را کاهش داده و گامی بلند در جهت خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی است.
رزمیار درباره اهمیت این دستاورد علمی در حوزه دامپزشکی در بخش طیور، گفت: «بیماری پولوروم که توسط باکتری سالمونلا پولوروم (Salmonella enterica serovar Gallinarum biovar Pullorum) ایجاد میشود، یک تهدید جدی برای صنعت مرغداری محسوب میشود. این بیماری در جوجههای جوان باعث تلفات بسیار بالا شده و خسارات اقتصادی گستردهای به بار میآورد.»
وی درباره مزیت این روش تشخیص بیماری، اظهار داشت: روشهای گوناگونی برای شناسایی این عفونت به کار میرود؛ از جمله آزمایش آگلوتیناسیون لوله ماکروسکوپی، تست سریع آگلوتیناسیون سرم، آزمایش آگلوتیناسیون خون کامل، تست میکروآگلوتیناسیون، الایزا و روشهای مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز، با این حال، محدودیتهایی مانند هزینه بالا، نیاز به تجهیزات پیشرفته و زمانبر بودن روشهای کشت استاندارد (۴ تا ۷ روز) موجب شده است که استفاده از روشهای سریع اهمیت بیشتری پیدا کند.
تست آگلوتیناسیون سریع روی لام به دلیل سرعت، هزینه پایین و سهولت اجرا جایگاه ویژهای یافته است. این تست بر اساس واکنش آگلوتیناسیون آنتیبادیهای تولیدشده در بدن پرندگان آلوده با سوسپانسیون آنتیژنهای سالمونلا انجام میشود. آگلوتیناسیون وجود آنتیبادیهای در گردش را نشان میدهد و برای بهبود تجسم واکنشهای آگلوتیناسیون رنگآمیزی میشوند.»
رزمیار با بیان اینکه ساخت داخلی این محصول استراتژیک، وابستگی به واردات را کاهش میدهد، گفت: «توسعه این آنتیژن رنگی علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، گامی مؤثر در ارتقای بهداشت گلههای پرورشی طیور و اقتصاد ملی به شمار میرود و یک ابزار تشخیصی مطمئن و مقرونبهصرفه در صنعت مرغداری کشور است.