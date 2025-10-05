پخش زنده
هزار و ۲۵۰ اثر در بخشهای اصلی و ویژه در سایت جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه در همدان بارگذاری شد که ۷۰۰ اثر در بخش ویژه و ۵۲۰ اثر در بخشهای جنبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان گفت: استان همدان با ۷۰۰ اثر اولین استان و لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در ردههای بعدی قرار دارند.
رضا زنداسرار افزود: داوران مجرب جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه از سوی معاونت تبلیغات و رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی میشوند.
او تاکید کرد: برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی، آبان ماه پیش بینی شده و نیز برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور ۶ استان شرکت کننده، ۲ کارگاه آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور در دستور کار قرار دارد.