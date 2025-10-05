پخش زنده
مدیرکل ارتباطات مازندران از اجرای ۱۱۶۳ پروژه ارتباطی و مخابراتی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از افتتاح ۱۱۶۳ پروژه ارتباطی و مخابراتی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سرمایهگذاری شده است.
وی با اشاره به رشد ۱۷.۵ برابری توسعه زیرساختهای فیبر نوری در استان، افزود: در یکسال گذشته، ۱۲۰ روستای مازندران به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در استان به ۱۵۲ درصد رسیده است.
اعزی یکی از چالشهای جدی توسعه ارتباطات را تملک زمین و تهیه عرصه مناسب برای نصب تجهیزات دانست و گفت: ارزش بالای زمین، بهویژه در غرب استان، و برخی باورهای اشتباه در میان مردم باعث کندی اجرای پروژهها شده است. همچنین، جمعآوری برخی سایتهای نصبشده بهدلیل عدم تمدید قرارداد مالکین، موجب اختلال در آنتندهی تلفن همراه در مناطق شهری شده است.
مدیرکل ارتباطات استان در پایان از اجرای پایلوت پروژه نسل پنجم تلفن همراه (5G) در شهر بابل خبر داد و گفت: با تلاش اپراتور ایرانسل، این پروژه در کلیه مناطق شهر بابل در دست اجراست و پس از تکمیل، اخبار آن از طریق رسانهها منتشر خواهد شد.