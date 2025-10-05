پخش زنده
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: مولدسازی املاک و داراییهای مازاد یکی از اولویتهای دولت است و دستگاههای اجرایی باید این طرح را به عنوان یک اولویت توسعهای دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد گفت: ادارات و دستگاههای اجرایی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانون مولدسازی، منابع لازم را برای تکمیل سریعتر پروژههای نیمه تمام عمرانی و توسعهای فراهم کنند.
معاون عمرانی استاندار افزود: درآمدهای حاصل از تملک داراییها برای تکمیل سریعتر پروژههای نیمه تمام و توسعهای همان دستگاه، اختصاص مییابد.
وی گفت: با تاکید ویژه استاندار کرمانشاه دستگاههایی که عملکرد موفقی در زمینه فروش املاک مازاد دارند در اولویت تخصیص بودجههای عمرانی قرار دارند.