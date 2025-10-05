پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز تولد امیر سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری، آیینی متفاوت و باشکوه در گلزار چهل شهیدان رامسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سالروز تولد امیر سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری، آیینی متفاوت و باشکوه با حضور خانواده شهید در گلزار چهل شهیدان رامسر برگزار شد.
شهید خلعتبری که در ۱۲ مهرماه ۱۳۲۹ در روستای بصلکوه رامسر دیده به جهان گشود، بهدلیل مهارت بینظیر در شلیک موشکهای ماوریک و انهدام ناوهای دشمن، در میان بعثیها به «حسین ماوریک» معروف شد و برای زنده یا مردهاش جایزه تعیین کرده بودند.
وی در عملیات مشترک نیروی هوایی و دریایی ارتش در هفتم آذر ۱۳۵۹، با انهدام ناوهای اوزا، مینروب، نیروبر و اژدر افکنهای عراقی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار، نقش تعیینکنندهای در نابودی نیروی دریایی عراق ایفا کرد.
خلعتبری در فروردین ۱۳۶۴ در نبردی هوایی با جنگندههای میگ ۲۳ و ۲۵ عراقی، پس از انهدام یکی از میگها، هدف موشک R-40 دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید. ستوان محمدزاده کمکخلبان او، با آسیب شدید از ناحیه دست، موفق به اجکت شد، اما خلعتبری فرصت خروج از کابین را نیافت و با اصابت موشک، سر از بدنش جدا شد.
پیکر مطهر این شهید والامقام در گلزار چهل شهیدان رامسر و سر مطهرش در محل سقوط هواپیما در شهرستان سنقر کلیایی به خاک سپرده شد. او تنها شهیدی است که دارای دو مزار رسمی در کشور است.
گزارش از عباس احمدی