



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: در پی ریزش بخشی از پوشش تزیینی یزدی‌بندی ورودی یکی از بنا‌های آرامگاهی خاندان قوام به مساحت حدود یک و نیم متر مربع ، در کوتاه‌ترین زمان، کارشناسان این اداره‌کل از محل بازدید کردند و همکاران مستقر در کارگاه مرمت بنا، داربست‌بندی این مکان را انجام دادند.

به گفته زارع، آسیب‌شناسی بنا از سوی کارشناسان مجرب و استادکاران متخصص در حال انجام است تا با جمع‌بندی نظرات تخصصی و یافتن راهکار‌های درمانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات اجرایی لازم برای استحکام‌بخشی و بازسازی آغاز شود و این میراث تاریخی به دست استادکاران سنتی سپرده شود.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: اقدامات اجرایی مورد نیاز در ۲ بخش تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی واقع در حافظیه و ساماندهی فضای سبز محوطه نیز در حال انجام است.

به گفته زارع، در بخش تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی، سبک‌سازی و احیای عایق بام بناهای اضلاع غربی و شمالی مجموعه توسط پیمانکار در دست اقدام است.

وی ادامه داد: در بخش ساماندهی نیز، زیباسازی فضای سبز محوطه و احیای حوض‌های آب طرفین ورودی مجموعه اجرایی شده تا حافظیه برای برگزاری مراسم یادروز حافظ شیرازی آماده شود.