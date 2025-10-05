پخش زنده
استحکامبخشی و مرمت آرامگاه قوامی حافظیه، در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: در پی ریزش بخشی از پوشش تزیینی یزدیبندی ورودی یکی از بناهای آرامگاهی خاندان قوام به مساحت حدود یک و نیم متر مربع ، در کوتاهترین زمان، کارشناسان این ادارهکل از محل بازدید کردند و همکاران مستقر در کارگاه مرمت بنا، داربستبندی این مکان را انجام دادند.
به گفته زارع، آسیبشناسی بنا از سوی کارشناسان مجرب و استادکاران متخصص در حال انجام است تا با جمعبندی نظرات تخصصی و یافتن راهکارهای درمانی، در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات اجرایی لازم برای استحکامبخشی و بازسازی آغاز شود و این میراث تاریخی به دست استادکاران سنتی سپرده شود.