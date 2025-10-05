ساخت ۷ کتابخانه عمومی در شهرستان‌های بوکان، سردشت، تکاب، ماکو و اشنویه آغاز شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که این طرح‌ها ظرف یک سال آینده تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از احداث هفت کتابخانه در پنج شهرستان استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه، با میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در حال اجرا هستند.

پیمان آرامون با اشاره به محل اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: کتابخانه‌های در حال احداث در شهرستان‌های بوکان، اشنویه، ماکو، تکاب و سردشت قرار دارند و با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت فرهنگی این مناطق به شکل قابل توجهی تقویت خواهد شد.

وی افزود: برای احداث هر یک از این کتابخانه‌ها، به طور میانگین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است و در صورت تداوم روند تامین منابع مالی، پیش‌بینی می‌شود که این طرح‌ها ظرف یک سال آینده تکمیل و به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تحویل داده شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی مراکز فرهنگی گفت: احداث کتابخانه‌ها، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی، نقش مؤثری در هویت‌بخشی به فضا‌های شهری و شکل‌گیری جوامع آگاه، پویا و مطالبه‌گر دارد.

آرامون با بیان اینکه کتابخانه قلب تپنده هر جامعه فرهنگی است، افزود: در دنیای امروز، که نیاز به مطالعه و دسترسی به منابع دانش بیش از گذشته احساس می‌شود، توسعه کتابخانه‌ها یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان، در کنار ماموریت‌های عمرانی، گام‌های مهمی برای پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی و فرهنگی نسل جوان برداشته و ساخت این کتابخانه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.