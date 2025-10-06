پخش زنده
امروز: -
به منظور کاهش خسارت های ناشی از سیلاب ، ۴ طرح آبخیزداری مشارکتی با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال در دامغان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ۷۵۰ هزار هکتار مناطق سیل خیز در شهرستان دامغان وجود دارد و پیشگیری و کاهش خسارتهای سیل و ذخیره آب از جمله مزایای اجرای طرحهای آبخیزداری است
بر اساس نظر کارشناسان با اجرای طرحهای آبخیزداری خسارتهای سیل تا ۷۰ درصد کاهش وبیش از ۵۰ درصد بارشها ذخیره میشود
با اجرای طرحهای آبخیزداری بیش از ۲۰۰ هزار مترمکعب روان آبها وسیلابها مهار وکنترل و از تخریب اراضی پایین دست جلوگیری میشود