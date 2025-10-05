پخش زنده
نمایندگان مجلس با کلیات طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ موافقت کردند تا گامی مؤثر در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت این معادن با رعایت نکات ایمنی برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با ۲۱۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع: طرح توسعه بهرهبرداری معادن زغال سنگ گامی مؤثر در راستای استفاده حداکثری از معادن با رعایت نکات ایمنی
محمد رستمی در ابتدای رسیدگی به این دستور با بیان اینکه طرح مذکور با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش ها، طی جلسات متعددی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید، گفت: تابستان سال گذشته بود که طی اتفاق ناگواری که در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس رخ داد، ۵۶ تن از هموطنان خود را از دست دادیم و چند روز قبل نیز سالگرد این اتفاق بود که به خانوادههای بازماندگان تسلیت عرض میکنیم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی در ادامه نبود قانون دقیق، کاربردی و اختصاصی برای بهره برداری از معادن و همچنین نبود ایمنی لازم را از عوامل مهم کشته شدن کارگران مظلوم در معادن زغال سنگ دانست و افزود: کمیسیون صنایع مجلس بعد از وقوع حادثه معدن طبس مکلف شد قانون اختصاصی جهت بهره برداری و ایمن سازی معادن زغال سنگ تدوین کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته مربوطه و همچنین نماینده مردم طبس در تدوین این طرح نقش بسزایی ایفا کردند، گفت: این طرح اولین گام مؤثر جهت استفاده حداکثری از ظرفیت معادن زغال سنگ، با رعایت نکات ایمنی خواهد بود.
حمیدرضا گودرزی در مخالفت با کلیات طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ از اقدام ارزشمند هیاترئیسه مجلس در دعوت از قهرمانان ملی کشورمان به صحن مجلس تقدیر و تشکر کرد و گفت: همچنین از تلاشهای مؤثر و ارزشمند دبیر در مسیر قهرمانی کشور، قدردانی میکنم و امیدوارم که حمایتهای همهجانبه از ورزشکاران، همچنان ادامه داشته باشد و این افتخارات ملی مورد توجه کامل قرار گیرد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین به هماستانیهای عزیزم بهویژه خانوادههای داغدار در پی حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر که منجر به شهادت دو تن از عزیزان ما، خلبان و کمکخلبان فداکار شد تسلیت میگویم و امیدواریم این حادثه بهصورت دقیق و شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به نیروهای خدوم و جانبرکف فراجا، ادامه داد: علت مخالفتم درباره موضوع مطرحشده در خصوص قانون ایمنی معادن، این است که نباید تمرکز فقط بر معادن زغالسنگ باشد؛ در حوزه انتخابیهام حدود ۶۰ کیلومتر دهانه معدن سنگ وجود دارد که متأسفانه بارها شاهد حوادث ناگوار و دردناک در این معادن بودهایم. احساس میکنم که در این حوزه، تداخل کاری میان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال شکلگیری است و این تداخلها باید برطرف شود. در کشور قانون کم نداریم؛ همانطور که بسیاری از نمایندگان هم اشاره کردند، مشکل در اجرای قانون است، نه نبود آن.
گودرزی یادآور شد: همچنین متأسفانه دولتهای مختلف طی سالها به کمبودهای حوزه معدن بیتوجهی کردهاند و امیدواریم که دولت پزشکیان که با تمام توان در حال تلاش هستند، به این مشکلات بهصورت ویژه توجه کنند؛ یکی از موضوعات مهم، پرداخت حقوق مالکانه معادن است و این حقوق از سوی معادن پرداخت میشود، اما متأسفانه در محل خود هزینه نمیشود و مناطق معدنخیز از این منابع بهرهمند نمیشوند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: گرانیهای افسارگسیخته امان مردم را بریده است و ما انتظار داریم دولت پزشکیان که مجلس نیز حمایتهای لازم را از ایشان داشته به صورت جدیتر در این زمینه ورود کند و از رئیس مجلس انتظار داریم که تذکر جدی به دولت در زمینه گرانیها و بیثباتی بازار داده شود؛ همچنین ضروری است هیات رئیسه مجلس ماده ۷۶ آییننامه داخلی مجلس را رعایت کند.
جواد نیک بین نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی نیروهای امنیتی تأکید کرد و از دولت خواست در لایحه بودجه سال آینده، موضوع حقوق و مزایای نیروهای فعال در فراجا، سپاه، ارتش و سربازان گمنام امام زمان (عج) را با جدیت در نظر بگیرد.
نماینده مردم بردسکن، خلیل آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت حقوقی نیروهای امنیتی بهویژه در فراجا اصلاً مطلوب نیست، گفت: در بحث امنیت، موضوع معیشت باید بهصورت جدی دیده شود. گرچه نیروهای فراجا، سپاه، ارتش و بسیج با غیرت از کشور دفاع کرده و میکنند، اما وظیفه ما در قبال این عزیزان، تکریم و تأمین معیشت آنان است و باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد.
نیکبین در بخش دوم سخنان خود به اهمیت منابع انسانی و سرمایههای ملی کشور پرداخت و گفت: معادن واقعی ایران، ایرانیان مقتدر و مؤمن و ایستاده پای ایران و اسلام هستند و این مردم بزرگترین ذخایر ما هستند و باید بیش از هر منبع طبیعی دیگری مورد توجه قرار گیرند.
وی در ادامه، ضمن مخالفت نسبت به تصویب قانون جدید ایمنی معادن، به دلایل آن اشاره کرد و گفت: حوادث ناشی از کار عمدتاً زیرمجموعه قانون کار بوده و هست، و متولی اصلی آن وزارت کار است. حال ما با تصویب این قانون، از یک سو به انباشت قوانین دامن میزنیم، و از سوی دیگر، مسئولیت را از وزارت کار گرفته و به وزارت صمت واگذار میکنیم. این اقدام باعث تداخل عملکرد دو وزارتخانه خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: آیا ما در حوزه ایمنی کمبود قانون داریم؟ خیر. مسئله در اجرای قوانین است، نه در تصویب مجدد آنها. باز هم قانون مینویسیم، اما اجرا نمیشود. این چرخه تکرار شده و باید اصلاح شود.
وی در بخش پایانی سخنان، خطاب به دولت و رئیس مجلس، نسبت به رشد نگرانکننده قیمتها در بازار ارز و کالاهای اساسی هشدار داد و گفت: در یک بازه یک تا دو ماهه، قیمت دلار حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. فارغ از دلایل این رشد، اثر آن در بازار مشهود است؛ بهطوریکه برخی کالاها تا ۱۰۰، ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، بهویژه در اقلام معیشتی مردم.
نیک بین با اشاره به مواضع بینالمللی دولت، افزود: ضمن احترام به مواضع دولت پزشکیان در سازمان ملل و مجامع بینالمللی، اما در داخل کشور، وضع بازار نابسامان، پرتنش و دچار سردرگمی است. این وضعیت ناشی از عدم نظارت مؤثر دولت بر بازارهاست؛ ضروری است رئیس مجلس از دولت بخواهد نظارتها را جدیتر بگیرد.
مصطفی نخعی نیز در مخالفت با کلیات این طرح ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی به نیروهای جانبرکف و پرتلاش فراجای جمهوری اسلامی ایران، گفت: از زحمات شبانهروزی این عزیزان در حفظ امنیت و نظم اجتماعی صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم دغدغههای آنها چه در زمینه تجهیزات، چه مسائل معیشتی و رفاهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. این موضوع شامل حال کارکنان شاغل و همچنین بازنشستگان عزیز نیروی انتظامی نیز میشود و امیدواریم در این زمینه اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.
نماینده مردم بردسکن، خلیل آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین لازم میدانم از زحمات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکر کنم و بهطور ویژه از تمام مسئولان و عزیزانی که در حادثه دلخراش معدن زغالسنگ طبس حضور فعالی داشتند، از جمله نمایندگان دولت و اعضای هیات وزیران، وزرایی که به صورت میدانی در منطقه حاضر شدند، دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین نیکزاد، نایب رئیس مجلس تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: همانطور که سخنگوی کمیسیون نیز اشاره کرد، بخش زیادی از این پیگیریها و اقدامات نتیجه تلاشهای مرهون نماینده پیشین این حوزه بوده است که جا دارد یاد ایشان را هم گرامی بداریم؛ در مورد موضوع قانون جدید مربوط به ایمنی معادن، دلیل مخالفت بنده، نگرانی از تورم قوانین است و ما در حوزه ایمنی، قوانین متعددی داریم که بسیاری از آنها قابلیت اجرایی دارند و حتی در ارتباط با همین حادثه طبس نیز قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، با تکیه بر همین قوانین موجود، در حال بررسی مقصران و دلایل حادثه هستند.
نخعی یادآور شد: مشکل ما کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای صحیح قوانین، بازرسی مستمر، و مدیریت ریسک است و همکاران و متخصصان حوزه ایمنی بهخوبی میدانند که نیازی نیست برای هر حوزه کاری، یک قانون جدید بنویسیم. کلیات ایمنی در قوانین موجود دیده شده و آییننامههای لازم نیز تدوین شدهاند و آنچه واقعاً اهمیت دارد، اجرای دقیق این قوانین است؛ یعنی بازرسی منظم، نظارت مؤثر، و مدیریت ریسک واقعی برای پیشگیری از چنین حوادث ناگواری که متأسفانه در حادثه اخیر شاهد آن بودیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در پایان، ضمن تشکر مجدد از همه دستاندرکاران، امیدوارم با اجرای دقیق و مؤثر قوانین موجود، از تکرار اینگونه حوادث جلوگیری و شرایط کاری ایمنتر و انسانیتری برای کارگران زحمتکش ما فراهم شود.
