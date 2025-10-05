پخش زنده
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بر حذف ارز چند نرخی و واگذاری مدیریت زنجیرههای معدنی به تشکلها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهرام شکوری در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ارز چند نرخی در ایران باعث ایجاد رانت شده و ادامه این سیاست دیگر عقلانی نیست.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه که نرخ ارز را واحد نگه داشتهاند، گفت: این اقدام موجب رشد صادرات آنها شده است.
شکوری افزود: کاهش ارزش پول ملی میتواند محرک اصلی افزایش صادرات باشد، اما در ایران هربار که نرخ ارز افزایش مییابد، دستوری کنترل نرخ ارز صادراتی به زیان صادرکنندگان و به نفع واردات عمل میکند.
وی تاکید کرد: تشکلهای معدنی باید مسئولیت مدیریت زنجیره تولید خود را به عهده بگیرند و در تعیین قیمت و عرضه مستقل باشند، ضمن آنکه بورس حفظ شده و از دخالت در قیمتگذاری پرهیز شود. پیشنهاد شد ارز حاصل از صادرات معادن به صورت رسمی وارد کشور شود و در بازار دوم بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده معامله گردد.
شکوری این اقدامات را گامی موثر در نجات صنعت فولاد، توسعه صادرات و آغاز مسیر تکنرخی شدن ارز دانست و از تشکلها خواست تا پیگیر اجرای این طرحها باشند.
در ادامه نشست، گزارشی از سفر هیئت ایرانی به افغانستان ارائه و بر ظرفیتهای معدنی این کشور و ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید شد. همچنین مشکلات زیرساختی افغانستان به عنوان مانع سرمایهگذاری معدنی مطرح و مقرر شد هلدینگهای بزرگ معدنی و فولادی ایران در صورت امکان، برای سرمایهگذاری مستقیم در این کشور اقدام کنند.
گزارش کارگروه حقوق دولتی نظام مهندسی معدن ایران درباره اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن نیز در این جلسه بررسی شد.