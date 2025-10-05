به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر در سالن شهید انصاری استانداری گفت: بر اساس توافقات صورت‌گرفته میان جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور‌های ساحلی خزر، میزبانی این اجلاس به استان گیلان سپرده شده و این نشست اواخر آبان‌ماه در شهر رشت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این اجلاس با محوریت وزارت امور خارجه و با حضور استانداران استان‌های ساحلی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار خواهد شد، افزود: هدف از این نشست، گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و ورزشی میان کشور‌های حاشیه دریای خزر و استفاده از ظرفیت‌های مشترک منطقه‌ای است.

استاندار گیلان برگزاری این اجلاس را فرصتی طلایی برای تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران دانست و تصریح کرد: گیلان به عنوان دروازه شمالی کشور، نقش ویژه‌ای در توسعه همکاری‌های خزر دارد و این نشست می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات مؤثر در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت: در شرایطی که کشورمان با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه می‌تواند راهکاری مؤثر برای توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم‌ها باشد.

وی افزود: ایران و روسیه به دلیل شرایط مشابه، می‌توانند مبادلات خود را با موانع کمتر و سرعت بیشتر دنبال کنند.

استاندار تأکید کرد: این اجلاس پیام روشنی از عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های جدید منطقه‌ای به جهان مخابره می‌کند و می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های بین‌المللی داشته باشد.

هادی حق شناس در ادامه با اشاره به دیدار‌های اخیر خود با مقامات وزارت امور خارجه، وزارت کشور و معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هماهنگی‌های لازم برای میزبانی شایسته این رویداد بین‌المللی انجام شده و همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم هستند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه کشور‌های حاشیه خزر به این اجلاس مثبت و سازنده است و همه بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی تأکید دارند.

استاندار ابراز امیدواری کرد: برگزاری این اجلاس بتواند نقطه آغاز فصلی تازه از همکاری‌های چندجانبه میان کشور‌های ساحلی دریای خزر باشد.