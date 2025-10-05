به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی شهرداری اهواز؛ طرح بزرگ تعریض و بهسازی پل شهدای نهضت آباد (راهنمایی و رانندگی9، پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه تیم‌های عمرانی، با حضور مقامات ارشد شهری و استانی، رسماً افتتاح شد و زیر بار ترافیک رفت.

هدف اصلی اجرای این طرح تسهیل عبور و مرور و افزایش ایمنی در مسیر‌های اصلی شهر است.

پل راهنمایی به دلیل قدمت و ظرفیت محدود، سال‌ها گلوگاه ترافیکی بود و باعث کندی حرکت از غرب به شرق [یا برعکس]می‌شد. با اجرای پروژه تعریض، اکنون شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت تردد و کاهش بار ترافیکی در این شریان حیاتی خواهیم بود.

عرض این پل از ۱۶ متر به ۲۳ متر افزایش پیدا کرده و عملیات مهمی همچون جدول‌گذاری، نرده‌گذاری، بهسازی بدنه و نصب سیستم روشنایی جدید در آن اجرا شده است.

برای تکمیل این طرح اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

این سرمایه‌گذاری کلان در بخش زیرساختی علاوه بر روان‌سازی ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی در یکی از پررفت‌وآمدترین محورها، موجب افزایش ایمنی عابران و رانندگان و نیز ارتقای زیبایی منظر شهری خواهد شد.

گفتنی است این اقدام نه تنها ایمنی شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه نقش بسزایی در صرفه‌جویی زمان و مصرف سوخت دارد.