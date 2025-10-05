فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری گفت: نیروی هوایی ارتش از فعالیت‌های علمی و پژوهشی حمایت می‌کند و به حفظ دستاورد‌های علمی اهتمام دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با جمعی از پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با بیان اینکه بدون انجام پژوهش، امور آموزشی قادر به برخورداری از پویایی لازم نخواهند بود، اظهارکرد: باید از ظرفیت‌های نهفته فکری اساتید جوان در ابعاد مختلف استفاده کرده و حتماً باید دوره‌هایی برای توانمندسازی آنها برگزار شود.

امیر سرتیپ واحدی با تأکید بر اینکه توسعه در نیروی هوایی ارتش نتیجه استفاده از تفکر نخبگان است، تصریح کرد: متخصصان جوان نهاجا گام‌های مهمی را در زمینه ساخت، بهینه‌سازی و به‌روز نگهداشتن قطعات، تجهیزات و نیازمندی‌های فنی این نیرو برداشته‌اند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش، با اشاره به اینکه نهاجا از فعالیت‌های علمی استقبال می‌کند، اظهار کرد: مجموعه نیروی هوایی ارتش از فعالیت‌های علمی و پژوهشی حمایت می‌کند و به حفظ دستاورد‌های علمی دانشجویان و اساتید در این دانشگاه تخصصی اهتمام دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های پژوهشی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند به پویایی علمی در دانشگاه کمک کرده و در نتیجه، به تحول و بهبود مأموریت‌ها منجر شود.