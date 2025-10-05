آیین نمادین زنگ مهر رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در مدارس سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسن سعدالدین، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان تاکید کرد : ایجاد پیوند میان نسل جوان با معارف رضوی از اولئویت های این طرح برای آینده سازان ایران اسلامی است .

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز گفت : برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سیره و سبک زندگی حضرت امام رضا (ع) طراحی شده و همه مقاطع تحصیلی را تحت پوشش قرار می‌دهد.