اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی: فقط ۱۱ درصد واحدهای صنفی مشکل تخلف و گرانفروشی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در نشست با خبرنگاران گفت: در پنج ماهه امسال ۱۳ هزار و ۹۰۰ بازرسی از واحد‌های صنفی استان صورت گرفته که با ۱۸ درصد میزان تخلف یابی منجر به تشکیل دو هزار و ۴۰۰ پرونده شده که به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

علی جودکی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۸۹ درصد اصناف استان در سلامت کامل فعالیت می‌کنند و فقط ۱۱ درصد مشکل تخلف و گرانفروشی دارند.

او گفت: گشت‌های مشترک با تعزیرات، جهادکشاورزی و اصناف تشکیل شده و در سطح عرضه بازرسی‌ها انجام و با متخلفان برخورد می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص وصول حقوق دولتی معادن هم گفت: حقوق دولتی معادن به تازگی ابلاغ شده و تا پایان ۱۴۰۴ فرصت دارند که پرداخت سال گذشته را انجام دهند، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶۷۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول شده که پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال با تعامل کامل با واحد‌های معدنی به دو هزار میلیارد تومان برسد.

استان مرکزی جزو استان‌های معدنی کشور است و تاکنون ۶۹۱ پروانه بهره‌برداری معدنی صادره شده است.