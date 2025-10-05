مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۴ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار ریال بلیط در سینما‌های استان فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۲۸ فیلم سینمایی در دو پردیس سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد به روی پرده رفت و استقبال ۴۶ هزار و ۴۷ مخاطب را در پی داشت.

وی با بیان اینکه این تعداد فیلم در ۳ هزار و ۷۰۰ نوبت به نمایش در آمد، افزود: گیشه سینما‌های استان هم در این مدت، فروش ۳۴ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار ریالی را به ثبت رساند.

فرجی با اشاره به کاهش حدود ۱۱ درصدی آمار مخاطبان سینما در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: تعطیلی موقت سینما‌ها با وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اثرات آن را می‌توان از علل پایین آمدن تعداد تماشاگران در این مدت دانست اگرچه آمار‌های به دست آمده در اواخر تابستان نشان دهنده سیر صعودی مخاطبان سینما در استان است.

وی افزود: امید می‌رود این سیر صعودی با بازگشایی مدارس و اجرای برنامه‌های مختلف برای حضور گروهی دانش آموزان در سینما‌ها و اضافه شدن فیلم‌های جدید به چرخه نمایش تداوم یابد.

هم‌اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی سینما در فارسان و بروجن ادامه داد. سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت هم‌زمان، نمایش تعدادی از فیلم‌های سینمایی را در شهر‌ها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.