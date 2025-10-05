پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان همدان از کاهش دما و وزش موقت باد برای آخر هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب گفت: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی، آسمان استان همدان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف و آفتابی پیشبینی میشود، اما از اواخر هفته، کاهش دما را خواهیم داشت.
او تاکید کرد: در ساعات بعدازظهر روزهای پیشرو، وزش موقت و ملایم باد در سطح استان انتظار میرود و در برخی ساعات، پدیده غبار رقیق نیز در آسمان مشاهده خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، در برخی نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که همراه با افزایش موقت سرعت باد، شرایط جوی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
باقریشکیب درباره تغییرات دمایی گفت: تا روز جمعه، تغییر محسوس دما نخواهیم داشت، اما از روز جمعه انتظار میرود دمای روزانه استان حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش یابد.
او تصریح کرد: در این مدت شهرستان اسدآباد با ثبت بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان و شهرستان بهار با کمینه دمای ۴ درجه سانتیگراد، خنکترین منطقه گزارش شده است.
دمای شهر همدان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۶ تا ۲۹ درجه در نوسان بوده است.