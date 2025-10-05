به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور امروز ۱۳ مهر، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در شهر‌های خرمشهر ۱۳۱، آبادان ۱۲۱، بهبهان ۱۱۹، امیدیه ۱۱۸، دزفول ۱۰۶، شادگان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گرفتند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.