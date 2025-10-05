رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تولید ارزشمندترین و گران‌ترین بادام با نام تجاری آلمون مامرا در این استان، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: تولید ارزشمندترین و گران‌ترین بادام یا خشکبار زرین دنیا با نام تجاری آلمون مامرا در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: ضرورت دارد برای شناسایی این تولید با ارزش به جهان اقدامات اساسی انجام داد که راه اندازی شهرک تخصصی بادام، فراوری و برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند از اقدامات خوبی باشد که در این زمینه ثمر بخش باشد.

وی گفت: سطح زیر کشت بادام در استان ۲۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۱۵ هزار هکتار آن باغات مثمر و بارور هستند. این استان با دارا بودن این شرایط، رتبه اول تولید بادام آبی در کشور را به خود اختصاص داده است

حسین بهرامی، از تولید بادام رقم انحصاری «مامایی» در شهرستان‌های بن و سامان خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال برداشت این محصول به ۳۰ هزار تن برسد.

وی میانگین عملکرد برداشت این محصول را ۲ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و توسعه روش‌های نوین آبیاری، شاهد افزایش برداشت هستیم. این محصول که گران‌ترین خشکبار درختی ایران محسوب می‌شود، هیچ مصرف داخلی نداشته و به طور کامل برای صادرات تأمین می‌شود