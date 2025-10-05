پخش زنده
همایش بزرگ نجوم (آسمان شب )در چهارمین سال متوالی به میزبانی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون امور مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این همایش فراهم کردن فضایی برای افراد علاقهمند خصوصا دانش آموزان است تا با محورهای مختلف علم نجوم آشنا شده و کارهای پژوهشی را در این زمینه انجام دهند.
فرناز فرشباف مانی صفت با اشاره به این که در این همایش با پنج تلسکوپ پیشرفته و با حضور اساتید برجسته نجوم به افراد علاقهمند کمک میشود تا آسمان شب را رصد کنند افزود: همچنین غرفههای مختلفی از دست سازههای نجومی، بازیهای کامپیوتری در موضوع نجوم و نقاشیهای نجومی نیز در معرض دید علاقهمندان گذاشته شده است.
او خاطرنشان کرد: همچنین امسال جشنواره سمای بیکران نیز به صورت منطقهای برگزار شد و از پنج استان آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین ۱۶۰ اثر در محورهای مختلف مرتبط با نجوم به این همایش ارسال کردهاند.